Wereldbeker veldrijden met veertien manches (zeven in België), voor het eerst een wedstrijd in de Alpen

De kalender voor de vernieuwde Wereldbeker 2020-2021 is bekend. Er worden volgend seizoen veertien manches georganiseerd, zeven in België en zeven in het buitenland.

Wat de Belgische manches betreft, blijven Koksijde en Namen in de Wereldbeker. Zolder verdwijnt en verhuist naar de Superprestige. Maar de provincie Limburg behoudt haar WB-manche aangezien Zonhoven de omgekeerde beweging maakt. Nieuw zijn Wachtebeke (organisatie van Jurgen Mettepenningen), Diegem, Overijse en Antwerpen (kandidatuur van de stad Antwerpen).

De wereldbeker begint volgende winter pas in oktober met één manche in de Verenigde Staten (Waterloo). Verder zijn er twee Nederlandse organisaties (Hulst en Hoogerheide) en blijft ook het Tsjechische Tabor op de kalender. Nieuw zijn het Franse Besançon, het Ierse Dublin en het Zwitserse Villars d’Olon, een skigebied in de buurt van Aigle waar de UCI-hoofdzetel is gevestigd. Villars krijgt hiermee de primeur als eerste skigebied een WB-manche te organiseren.

De nieuwe kalender is een meer dan verdedigbaar compromis waar iedereen zich in kan vinden. Door slechts voor veertien manches te opteren, creëren de UCI en Flanders Classics ruimte voor twee bijkomende klassementen (Superprestige en DVV-Trofee). Verder zijn er nog weekends voorzien voor WK, EK en de nationale kampioenschappen, aangevuld met acht losse wedstrijden (Ethias Crossen).

Het Europees kampioenschap vindt plaats in het Nederlandse Rosmalen (7-8 november 2020), het WK veldrijden gaat door in Oostende (30-31 januari 2021).

De WB-kalender:

zondag 4 oktober: Waterloo (VSt)

zondag 18 oktober: Dublin (Ier)

zondag 25 oktober: Zonhoven

zondag 1 november: Overijse

zondag 15 november: Tabor (Tsj)

zondag 22 november: Koksijde

zondag 29 november: Besançon (Fra)

zondag 6 december: Wachtebeke

zondag 13 december: Antwerpen

zondag 20 december: Namen

zondag 27 december: Diegem

zaterdag 3 januari: Hulst (Ned)

zondag 17 januari: Villars (Zwi)

zondag 24 januari: Hoogerheide (Ned)

Telenet Superprestige verwelkomt Niel en Heusden-Zolder

De bekendmaking van de nieuwe Wereldbekerwedstrijden heeft tot gevolg dat Zonhoven en Diegem niet langer deel uitmaken van de Telenet Superprestige. Zij worden vervangen door nieuwkomers Niel en Heusden-Zolder, die een plek krijgen op de kalender van het oudste regelmatigheidscriterium.

Samen met Gieten, Boom, Gavere, Ruddervoorde, Merksplas en Middelkerke zullen Niel en Heusden-Zolder de Telenet Superprestige 2020 – 2021 vormen. Voor de zandcross in de kuil van Zonhoven en de avondcross bij kunstlicht in Diegem begint er een nieuw hoofdstuk in de Wereldbeker. Hun plekken worden ingenomen door twee nieuwkomers: de jaarmarktcross in Niel op 11 november 2020 en de voormalige Wereldbekerwedstrijd Heusden-Zolder op 26 december 2020.

“Flanders Classics is trots een sterke Superprestige te kunnen voorstellen”, zegt Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics. “Het verschuiven van Zonhoven en Diegem naar de Wereldbeker gaat echter niet ten koste van het niveau van de Superprestige, integendeel. Onze nieuwkomers, Niel en Heusden-Zolder, zijn twee wedstrijden die een rijke geschiedenis in het veldrijden meedragen en dus perfect in het oudste regelmatigheidscriterium van de cross passen.”

Wanneer in een latere fase de exacte data van de internationale kalender door de UCI bekendgemaakt worden, volgt er ook een aankondiging van de precieze kalender van de Telenet Superprestige.