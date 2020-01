Druggebruiker zonder rijbewijs moet auto afgeven bij controle

Een 42-jarige bestuurder uit Kortessem heeft woensdag de auto moeten afgeven omdat hij onder invloed van drugs reed. Zijn rijbewijs was eerder al ingetrokken bij een controle. Twee ploegen van politie Tongeren konden de auto uiteindelijk naar de kant halen nadat de bestuurder zich de voorbije dagen telkens aan de verkeerscontrole had onttrokken.

