Kwartfinales van de Copa del Rey bekend: Courtois en Hazard treffen Januzaj

Real Madrid neemt het in de kwartfinales van de Copa del Rey thuis op tegen Real Sociedad. Dat is het resultaat van de loting van vrijdag. FC Barcelona maakt de trip naar Athletic Bilbao.

In de andere kwartfinales trekt titelhouder Valencia naar Granada, en ontvangt tweedeklasser Mirandés in eigen stadion Villarreal. Mirandés maakte in de achtste finales nog indruk met een 3-1 zege tegen Sevilla.

De kwartfinales staan op 4, 5 en 6 februari op de planning. De halve finales (met een heen- en terugwedstrijd) volgen op 12 februari en 4 maart. De finale is voor 18 april. . Programma kwartfinales: Real Madrid - Real Sociedad Athletic Bilbao - FC Barcelona Granade - Valencia Mirandés (D2) - Villarreal.