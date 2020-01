Naomi Campbell gaat naakt voor Vivienne Westwood

De Britse Naomi Campbell doet tegenwoordig wel vaker van exit kleren. Het 49-jarige model ging volledig naakt voor het luxelabel Vivienne Westwood. Op een jaar tijd verscheen het supermodel al drie keren poedelnaakt in campagnes.

De meest recente opdracht voor Naomi Campbell in haar evakostuum is naar aanleiding van de nieuwe lentecampagne van het Britse modelabel Vivienne Westwood. Ze poseert op een van de beelden, gemaakt door modefotograaf Juergen Teller, in een zwarte hoed met tule en stiletto’s… zonder meer kleding. Op andere kunstige foto’s heeft ze een korsetjurk aan, het handelsmerk van de ontwerpster die al 34 jaar een vriendin is.

Op een jaar tijd toonde Campbell drie keer haar lichaam aan de wereld. In mei 2019 deed ze dat voor cosmeticamerk Nars. Ze was te zien op een zwart-witte foto met extra lang haar, dat over haar borsten en intieme zone werd gestyled. Een maand later, in juni, liet ze kleren voor wat ze zijn tijdens een shoot met Vogue.