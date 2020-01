De twee cannabisplantages die woensdag zijn opgerold door de politie Lanaken-Maasmechelen, telden samen 1.900 planten. Een 62-jarige man uit Maasmechelen is naar de gevangenis gebracht.

Woensdag trof de politie LaMa twee cannabisplantages aan. In een huis in de Kerkhofstraat ging het om 600 planten, in het pand langs de Oude Baan werden 1.300 planten gevonden. De politie voerde ter plaatse ...