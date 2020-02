Milieuvriendelijk je haren wassen? Sjiek testte de shampoo bar

Soms verschijnen er nieuwe beautyproducten die écht een aanwinst zijn voor je badkamerkastje, en niet enkel leuke varianten op wat er al lang was. De shampoo bar is daar een mooi voorbeeld van. Hij is superzuinig in gebruik, want de bar gaat even lang mee als twee flessen klassieke shampoo, hij is vaak vegan en biologisch afbreekbaar, meestal 100% natuurlijk, bijna zero waste zonder (plastic) verpakking, animal cruelty free, soms Fair Trade én handig voor op reis. Waarom nog kiezen voor de ouderwetse vloeibare variant?