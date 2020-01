Gedichtendag zorgt voor overvol dienstencentrum

Hoeselt - Donderdag 30 januari organiseerde het Dienstencentrum traditiegetrouw een poëzienamiddag ter gelegenheid van de jaarlijkse gedichtendag. En of er veel belangstelling was! Met 43 deelnemers en een enthousiast gezelschap van huisdichters was de sfeer perfect.

De poëzienamiddag was een echt succes! Een enthousiaste ploeg van huisdichters en de huismuzikant bracht een gevarieerd programma van mooie gedichten en stukjes proza, wat humor tussendoor, afgewisseld met welbekende volksliederen.

De bezoekers waren helemaal in de ban van poëzie en zang!

De commentaren waren positief en er wordt al uitgekeken naar een volgende editie.