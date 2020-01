Dit zit er dit jaar in de goodiebags op de Oscars

Met de uitreiking van de Oscars komt dé awardshow van het jaar er weer aan. De genomineerden in de verschillende categorieën maken kans op een goudkleurig beeldje en als ze daarmee niet naar huis mogen, zijn ze zeker van een goedgevulde goodiebag ter waarde van zo’n 100.000 dollar (90.600 euro).

De inhoud van de zak vol gratis spullen wordt sinds twintig jaar samengesteld door Distinctive Assets, een bedrijf in Los Angeles dat zich focust op het introduceren van merken en branding. Dit jaar is de selectie voor de genomineerden onder wie Margot Robbie, Brad Pitt en beroemde compagnie zowel decadent als bizar.

Celebs gaan onder meer naar huis met een chocoladereep met cannabis in, aangeleverd door het merk Coda Signature. Vorig jaar stond de goodiebag zowaar in het teken van CBD-producten om de legalisatie van cannabis in Californië te vieren.

Verder krijgen de sterren een gepersonaliseerd glasraam wan artiest John Thoman, die er hun portret in zal verwerken. Daarbij komt een slimme beha van het label Soma. Het ontwerp viel al in de prijzen omdat je die met behulp van een app je exacte maten en je hartslag meet. Er is ook een zijden kimono voorzien van hetzelfde merk.

Er zijn ook vapers van 24-karaats goud voorzien van Hollowtips, ‘met waterstof doordrenkt water’ van HFactor en handgemaakte flessen Prospero Tequila Blanco. Wie extra wil vieren of het verdriet wil verdrinken, kan dat met een limited edition wodka. De sterren die single zijn - hey, Brad Pitt! - kunnen gratis beroep doen op de diensten van koppelaars bij liefdesbureau Draw Down the Moon.

Als de celebs voelen dat ze er even tussenuit moeten, kunnen ze kiezen uit maar liefst zes vakantiecheques. Daarbij hoort onder meer een ontdekkingsreis op een luxe Scenic Eclipse-jacht, een uitje naar Flora Farms in Mexico, de Auberge Resorts en een verblijf van vijf nachten op Hawaï.

Om het reizen of ontspannen in eigen zetel allemaal vlotter te alten verlopen, wordt de bag aangevuld met diverse beautyproducten: van huidverzorging tot make-up. Daarbij hoort ook een ‘jet lag relief’-pakket van het merk My Flight Pack, kwestie van te bekomen van het reizen.