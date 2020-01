Sprankel, methodeschool voor elk kind in Houthalen-Helchteren!

Meulenberg

Houthalen-Helchteren - De wereld om ons heen verandert voortdurend, logisch dat een school dan ook moet veranderen! Daarom starten we in Houthalen vanaf september 2020 met methodeschool ‘Sprankel’, onderwijs voor elk kind van 2,5 tot 12 jaar volgens de succesvolle principes van de Jenaplan-methode. ‘Sprankel’ betekent ‘schittering’ en refereert naar een dynamische school waar elk kind mag schitteren met zijn eigen talenten en vaardigheden.

In een jenaplanschool zijn alle activiteiten gericht op het leren samenleven door samen te werken, samen te spelen, samen te spreken en samen te vieren. Maar ook op het bevorderen van het zelfverantwoordelijk denken en handelen. Kinderen worden (mede-) verantwoordelijk gemaakt voor hun eigen leren door hen vaardigheden te leren die ze een leven lang nodig zullen hebben zoals ondernemen, communiceren, plannen, samenwerken, zorgen, creëren, presenteren, respecteren, reflecteren en verantwoorden. Deze vaardigheden zijn de 10 essenties van Jenaplan.

In een jenaplanschool zijn we ervan overtuigd dat kinderen die van elkaar verschillen, elkaar veel te bieden hebben, net zoals in een gezin leren ze van elkaar. Daarom zitten kinderen van verschillende leeftijden, culturen en onderwijsniveaus 2 jaar samen in een nestgroep met hun juf of meester, waardoor ze met elkaar een sterke relatie kunnen opbouwen en waar het vanzelfsprekend is dat je elkaar hulp geeft en van elkaar hulp krijgt.

Kortom, wie op zoek is naar een school op maat van elk kind, waar er zeker veel geleerd moet worden maar wel op een eigentijdse manier, kan volgend schooljaar bij ‘Sprankel’ terecht.

Wil je nu al meer weten over onze methodeschool “Sprankel”:

- infomoment op 18 februari 2020 om 19u00

- volg ons op facebook: Sprankel Methodeschool Jenaplan

- voor een bezoekje of meer informatie: ? 011/ 522 868

- YouTube: jenaplan