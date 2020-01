Of ‘Blokken’-presentator Ben Crabbé al terug helemaal zen is na zijn uitval in de uitzending van dinsdagavond, hebben we hem niet op de man af durven vragen. Het tv-moment waarop te zien is hoe Crabbé even door het lint gaat bij een vraag over het begrip ‘jagger’ ging de voorbije dagen stevig over de tongen. Antwerpenaar Thierry Wijckmans zette de woede-uitbarsting op muziek en plaatste deze aanstekelijke remix op zijn YouTube-kanaal Wijckmeister.