Britse kranten op dag van Brexit: euforie, maar ook kritiek

Groot-Brittannië is vrijdagavond officieel niet langer een deel van de Europese Unie, de Brexit is volmaakt. Hoewel er nog maanden vol onderhandelingen aankomen, die zich als erg moeilijk aankondigen, tonen de voorpagina’s van de Britse kranten dat er euforie heerst bij de Britten. Al is ook hier en daar een kritische noot te lezen.