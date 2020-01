Dit is de enige manier om chicken nuggets te eten volgens Kim Kardashian

Spoiler: met honing. Dat bleek uit een filmpje dat McDonald’s op Youtube plaatste met een hele reeks ‘beroemde bestellingen’ uit bovenaanzicht gefilmd. Zo zou Kanye West doorgaans royaal veel barbecuesaus willen bij zijn chicken nuggets, houdt actrice Whoopi Goldberg het bij een hamburger en ice-tea en is basketbalspeler op rust Magic Johnson een filet-o-fish-man. Maar realitykoningin Kim Kardashian West, die dipt haar chicken nuggets dus in honing. “Moet ik ook eens proberen”, klonk het op Twitter. Waarop Kim meteen reageerde met “Wat? Chicken nuggets gedipt in honing, dat is de énige manier om ze te eten!” Al zijn er nuances: honing-mosterd, zoals een volger suggereerde, valt niet onder die regel, zegt Kardashian. “Hààt honing-mosterd”, tweette ze.