Kleuters De Kleurdoos knutselen in het rusthuis

Zonhoven - De 3-jarige kleuters van juf Françoise bezoeken elke maand de bewoners van het woonzorgcentrum H. Catharina, afdeling De Meeuw.

Tijdens deze voormiddagen worden er allerlei activiteiten gedaan zoals samen dansen, knutselen, schilderen...

Op dinsdag 28 januari hebben de kleuters en bewoners, in het thema van de winter, een deurhanger geknutseld in de vorm van een vogelhuisje. Op afdeling De Meeuw is nu elke deur mooi versierd.

Vele winterse groetjes van de kleuters van juf Françoise (De Kleurdoos) en van de bewoners van afdeling 'De Meeuw' (Woon-zorgcentrum H. Catharina)