Synthetische drugs en witwaspraktijken meest onderzocht in 2019

De Limburgse federale gerechtelijke politie (fgp) heeft het voorbije jaar 201 personen gearresteerd in het kader van de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit in onze provincie. Onderzoeken naar synthetische drugs, moord en doodslag en witwasdossiers voeren de top drie aan. In 2019 werden 362 nieuwe onderzoeken opgestart tegenover 295 in 2018, een stijging van 23 procent. “Slechts 4,2 procent mondde uit in een seponering”, aldus fgp-baas Kris Vandepaer tijdens de voorstelling van de jaarresultaten van het korps.