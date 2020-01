Grootouders naar Winterwonderland in ’t Klavertje!

Koersel

Beringen - Op woensdag 29 januari gingen niet alleen de kleuters van ’t Klavertje naar school. De grootouders waren die dag ook uitgenodigd voor het grootoudersfeest.

De zaal was prachtig versierd in een winters decor. De directeur verwelkomde alle opa’s en oma’s. In zijn woordje zei hij dat de winters niet meer zo streng waren als vroeger.

Maar als je winter wegdenkt uit ‘winterwonderland’, blijft er Wonderland over. Het wonder dat hun oogappeltjes in ’t Klavertje een fijne schooltijd kunnen beleven.

Met 260 waren de oma’s en opa’s om naar de wintershow te kijken. Nadien werden ze nog getrakteerd op een lekker stukje gebak en koffie (gebakken door ouders van de kinderen)

Allemaal blije gezichten: bij de kinderen, de grootouders en de juffen! Een dagje om te koesteren.