Krokodil zit al jaren vast in band, nu is er beloning uitgeloofd voor wie hem kan (en durft) bevrijden

Wie weinig angst kent, heeft er mogelijk een grote uitdaging bij. Want in Indonesië is een beloning uitgeloofd voor de durfal (M/V/X) die een krokodil kan bevrijden uit een grote band. Het dier zit er al jaren in vast.

Volgens staatszender Antara draagt het vier meter lange dier de band al sinds 2016 met zich mee. Het gaat om een band van een motorfiets en de krokodil werd er voor het eerst in gespot langs de rivier Palu in de provincie van Centraal Sulawesi. Naar verluidt zou de krokodil in de band zelfs een aardbeving en tsunami in 2018 overleefd hebben.

Omdat er gevreesd wordt dat het dier nu toch zou kunnen stikken, hebben lokale autoriteiten een wedstrijd uitgeschreven. Wat de beloning wordt, is nog niet helemaal duidelijk. Dat het niet makkelijk wordt, staat wel al vast. Eerdere pogingen, onder meer door het dier te lokken met vlees, zijn mislukt.