Kate Middleton heeft Marilyn Monroe-momentje

Grappig momentje dat net niet gênant werd voor Kate Middleton: de wind speelde de hertogin van Cambridge parten tijdens een werkbezoek in Londen.

Afgelopen dinsdag was Kate Middleton te gast in het Evelina kinderziekenhuis in Londen. Haar aankomst ging niet onopgemerkt voorbij… Toen de mama van prinsjes George en Louis en prinses Charlotte uit de wagen stapte, waaide haar minirok in tweed omhoog. De wind speelde er behoorlijk hard in, want de hertogin moest het kledingstuk weer naar beneden duwen.

Foto: ISOPIX

Kate Middleton reageerde zichtbaar geschrokken door de stevige bries, zo blijkt uit haar gelaatsuitdrukkingen die vastgelegd werden op beeld door de aanwezige persfotografen. Als alles weer onder controle was, kon ze vooral zelf hard lachen met de bijna complete Marilyn Monroe-ervaring.