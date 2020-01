Toerisme Tongeren lanceert nieuwe educatieve zoektocht voor jongeren

Tongeren - Toerisme Tongeren zet met de vernieuwde educatieve zoektocht in op jongeren en sluit hierbij naadloos aan bij de visie van het stadsbestuur om van Tongeren een nog meer kind- en jeugdvriendelijke stad te maken. Net zoals bij de nieuwe toeristische gids 2020, werd er veel aandacht besteed aan een frisse en toegankelijke brochure, met mooie foto’s van goede kwaliteit. Een uitgave die zeker niet zal misstaan tussen de cursussen en gekafte schoolboeken.

De zoektocht stuurt jongeren op pad door de stad om al doende de vele bezienswaardigheden die de stad rijk is te ontdekken. Bovendien heeft de zoektocht een sterk educatief karakter en leren de jongeren over de geschiedenis van onze stad.

Burgemeester wnd. en schepen van Toerisme An Christiaens: “De zoektocht kreeg een grondige opfrisbeurt, zowel qua inhoud als vormgeving. Bovendien worden bestaande én nieuwe bezienswaardigheden in de ‘picture’ gezet. Wij zijn ervan overtuigd dat deze zoektocht een meerwaarde zal creëren op het klassieke schoolbezoek. Dit keer hebben we ook een Franstalige versie gemaakt. Hiermee hopen we om meer Franstalige klassen aan te trekken.”

De educatieve zoektocht ‘Jonge onderzoekers in Tongeren’ is gratis te verkrijgen bij Toerisme Tongeren, Via Julianus 2 . Op voorhand bestellen via Toerisme Tongeren, tel. 012 800 070 of info@toerismetongeren.be.