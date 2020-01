Imke kwam ter wereld in de auto: “Bij de tweede rotonde was het prijs”

Houthalen-Helchteren -

Haar hoofdje zag het levenslicht in Houthalen, maar Imkes voetjes kwamen er pas in Heusden uit, op de passagierszetel van de Skoda Superb van papa Bart en mama Raisa. “Gelukkig een grote wagen”, lacht Raisa. Haar dochtertje Imke vindt u woensdag terug in onze Babyspecial. “Met geboorteplaats Heusden-Zolder dus.”