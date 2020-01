Tatjana beviel in de keukengang “terwijl mijn bad nog vol aan het lopen was”

As -

De romantische thuisbevalling in bad - compleet met kaarsjes en rustgevende muziek - die Tatjana Struys (31) maandenlang zorgvuldig had gepland, draaide afgelopen zomer lichtjes anders uit. “Ik ben bevallen in de keukengang, terwijl het bad vol aan het lopen was”, lacht de mama van zoontje Amauri, die donderdag in onze Babyspecial staat.