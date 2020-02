Gluren bij BV’s: James Cooke "8 kilo dikker en héél blij" en wie deelt hier een foto uit de oude doos?

Op vakantie, geen afscheid kunnen nemen van de kerstboom en verjaardagen vieren: de afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram - die we graag even voor je bundelen.

De kerstboom wegdoen? Nog te vroeg als je het aan Julie Van den Steen vraagt.

Eline De Munck is al helemaal in vakantiestemming.

Druilerig weer? Dan verwarmen Geena Lisa en haar partner elkaar wel.

Mexico, Mexicoooooooooooooooooooooooooo! En met een beetje geluk loop je er Gilles Van Bouwel tegen het lijf.

James Cooke heeft al honderd dagen niet gerookt maar kan niet stoppen met eten: “8 kilo dikker”. In de hashtags geeft hij mee dat hij "elke dag zin heeft" maar wel van plan is om "vol te houden".

Billie-Ray, het dochtertje van Astrid Coppens, kreeg haar eerste tandje.

Acteur Kevin Janssens vond een oude foto van zichzelf terug.

Al negen jaar deelt Hanne Verbruggen van K3 lief en leed met haar vriendje: “9 down, forever to go.”

Vijftien jaar geleden beviel Véronique De Kock van haar zoon Sébastien en dat viert ze met een foto uit de oude doos.

An Lemmens is voor de eerste keer op vakantie in Gambia: “Alle tips welkom!”