Danny Vandersmissen erelaureaat van de Gulle Lach

Genk - Een verrassing van formaat tijdens de uitreiking van de Nationale Orde van de Gulle Lach! Nadat Jo Vandeurzen gelauwerd was tot vijftigste laureaat van deze Orde kondigde de burgemeester aan dat de Confrerie niet alleen een vijftigste laureaat koos, maar ook voor de tweede keer in haar bestaan een erelaureaat: Danny Vandersmissen.

Danny Vandersmissen is niet weg te denken uit het Genkse carnavalgebeuren, meer zelfs, hij was er de voorbije veertig jaar wellicht de allerstevigste pijler. Danny wordt ook breed gewaardeerd in de Genkse samenleving. Sinds hij in 1980 als Danny I, vijfentwintigste stadsprins, de scepter zwaaide op de allereerste carnavalszitting die in de Limburghal plaats vond voor meer dan tweeduizend toeschouwers onder het motto 'Gènck daast Samba' liet het carnaval hem niet meer los.

Als een jaar later commandeur en bezieler van het Genkse carnaval, Hilaire Janssen plots overlijdt neemt Danny Vandersmissen het voorzitterschap op zijn jonge schouders en ontpopt zich al vlug tot een waardig opvolger. Carnaval heeft zo'n invloed op zijn leven dat hij zijn lieve vriendin Jeannine pas na 15 jaar ten huwelijk vraagt, maar dat heeft hun goede relatie nooit gestoord, want zij is fier over wat haar Danny presteert.

Danny bouwt met zijn team niet alleen de stoet en de kinderstoet uit maar lokt ook meer dan drieduizend carnavalisten naar de Limburghal voor het feest van de Federatie van Europese Narren, hij is actief in Liveke en Carnavalissima en krijgt aanzien in heel carnavalvierend Limburg en ver daarbuiten. In het seizoen 2001-2002 geeft hij het commandeurschap door en wordt hij ‘erecommandeur’. Hij zal echter de pronkzitting - tot op de dag van vandaag - blijven presenteren en hij wordt eminent lid en later voorzitter van de Nationale Orde van de Gulle Lach.

Deze Orde vond zijn verdiensten zo groot, dat zij besloot - overigens buiten zijn medeweten - om hem erelaureaat van de Gulle Lach te maken, de tweede in de geschiedenis van de Orde, na de betreurde Hilaire Janssen. Het gigantisch applaus dat uit de zaal weerklonk bij de bekendmaking was misschien nog het mooiste geschenk dat Danny en Jeannine zich konden dromen...

En nog dit: de Confrerie van de Nationale Orde van de Gulle Lacht mag drie nieuwe leden verwelkomen: jurist Yves Daenen, directeur Limburghal Kris Teppers en schepen Toon Vandeurzen en... op 22 februari zal Danny Vandersmissen er weer bij zijn als Einzelgänger in de jaarlijkse carnavalstoet.