Nieuw dekenaat Genk van start

Genk - In de Sint-Martinuskerk in Genk werd de nieuwe deken, Luc Herbots, aangesteld en ingehaald. Dit betekende tevens de start van het nieuwe dekenaat Genk. Het was een tijdje geleden dat de kerk nog zo vol zat

.

Het bisdom Limburg wordt herschikt. In totaal komen er zeven dekenaten die grotendeels samenvallen met de Limburgse zorgzones. Met een goede organisatie wil het bisdom ook met minder priesters de parochiegemeenschappen helpen om samen levende en leven-gevende geloofsgemeenschappen te vormen, de krachten te bundelen, het goede te delen en nieuwe wegen te banen.

Genk is het eerste dekenaat 'nieuwe stijl' en is bereikbaar op de dekenij in de Molenstraat. Negenendertig parochies uit de gemeenten As, Genk, Lanaken, Maasmechelen en Zutendaal worden gecoördineerd door deken Luc Herbots, die tevens pastoor wordt van de federatie Genk-Zuid.

Bisschop Patrick Hoogmartens verwelkomde de aanwezigen en stelde Luc Herbots aan als nieuwe deken. Pastoor Tjeu Neyens van de federatie Genk-West las de benoemingsbrief voor. Voorzittter van de kerkfabriek, Marc Claes overhandigde symbolisch de sleutels van de kerken aan de nieuwe deken. De viering werd muzikaal en volks begeleid door het dekenaal gelegenheidskoor o.l.v. Stephanie Corstjens en organist Jeroen Follon. Burgemeester Dries en schepen van eredienst Ria Grondelaers wensten namens de overheden de nieuwe deken alle succes. Na de slotzegen was er nog ruim de mogelijkheid om bij een drankje en een hapje kennis te maken met de nieuwe deken en om wensen uit te wisselen met de andere aanwezigen.

Daar vernamen we ook dat er vanaf 1 april het dekenaat in het handelscentrum Shopping 2 een 'Kerkplek' opent met een 'lage drempel' waar zoekende mensen terecht kunnen, zowel met vragen over het geloof en het evangelie als voor een goede religieus boek of voor een zinvolle wenskaart. 'Zoekpunt' is de naam.