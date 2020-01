Belgische profs unaniem: “We weten dat het moeilijk wordt maar we starten zondag om wereldkampioen te worden”

Zelden zo’n eensgezinde Belgische WK-selectie gezien als vanochtend tijdens de traditionele persbabbel, voorafgaand aan het WK. Zeven renners, zeven ego’s en toch maar één doel: zorgen dat er zondag één landgenoot eerder de finish bereikt dan Mathieu van der Poel. Hun relaas.

Wout van Aert: “Ik wil mij tonen en de Belgen helpen”

Wout van Aert was vorige week nog ziek, een gevolg van de vervelende terugreis (door de orkaan Gloria moest hij vanuit Valencia eerst met de trein naar Madrid om van daar terug naar België te vliegen), maar nu is hij topfit. “Alles is in orde, ik ben goed genezen. Ik heb goed gerust deze week. Woensdag ben ik nog wat in het bos gaan trainen, voor de rest heb ik vooral achter de brommer getraind.”

Door zijn zware revalidatie na zijn val in de Tourtijdrit in Pau start de drievoudige wereldkampioen voor het eerst in een andere rol: hij is niet de uitgesproken kopman van de Belgen. “Dat maakt dat ik zonder stress kan rijden. In het verleden werkte ik al van veel vroeger toe naar dit WK, dit was nu niet het geval. Maar mijn conditie is in stijgende lijn en ik wil mijn beste cross van het seizoen rijden.”

Waar wil Van Aert dan uitkomen? “Tja, ik start natuurlijk vanop de vierde rij en hoop dat ik snel vooraan geraak. Daarom hoop ik dat het parcours door de regen zwaar wordt, dan gaat het makkelijker. Top vijf moet haalbaar zijn, maar ik zal misschien nog meer tevreden zijn als ik mij heb kunnen tonen. En Toon, Eli of Laurens heb kunnen helpen.”

Van Aert en Iserbyt, broederlijk naast elkaar. Foto: Photo News

Eli Iserbyt: “Niet naar Zwitserland afgereisd om tweede te worden”

Eli Iserbyt rijdt zondag zijn eerste wereldkampioenschap bij de profs maar doet dat niet zonder ambitie. “Ik ben niet naar Zwitserland afgereisd om tweede te worden”, klinkt het bij de renner van Pauwels Sauzen - Bingoal. “Het podium is mooi maar wereldkampioen worden is nog zoveel mooier.”

De West-Vlaming geniet van zijn status. “Tot vorig jaar stond ik altijd aan de start als favoriet. Ik vreesde dat ik mijn eerste jaren bij de profs doelloos aan de start van een WK zou staan maar niets is minder waar. Al ben ik uiteraard niet de topfavoriet, die rol is voor Mathieu weggelegd. Toch ben ik blij met de stap die ik al heb gezet. Een plaats naast het podium zou dan ook een ontgoocheling zijn.”

Voor Iserbyt mag het zondag regenen maar ook niet te veel. “Het mag gerust zwaar zijn maar een loopcross moeten ze er nu ook niet van maken”, klinkt het. “Voor het overige wordt het vermoedelijk ieder voor zich, hopen op een goede dag en een mindere dag voor Mathieu.”

Toon Aerts: “Ploegbelang gaat boven het individuele belang”

Foto: Photo News

De bronzen medaille van het vorige WK in Bogense start ook nu niet zonder ambities. “En ik hoor graag dat ze zondag regen voorspellen. Schijnbaar is het parcours lastiger dan verwacht en zo heb ik het graag. Voor mij mag er zelfs wat loopwerk aan te pas komen. Hopelijk kan ik zondag mijn vermogen kwijt op het parcours.”

De topvorm is er, aldus Aerts. “Ik had het BK en de twee wereldbekers nodig om hier goed te zijn. Misschien ben ik wel opnieuw op mijn niveau van de wereldbeker in Namen maar ik heb de indruk dat ook Mathieu nog beter is geworden. Ik ga opnieuw voor een podiumplaats maar het ploegbelang is deze keer groter dan het individuele belang. Als we elkaar op een bepaald moment kunnen helpen, zullen we het zeker niet laten. We moeten in eerste instantie proberen te winnen als Belgen. Uiteindelijk zijn wij toch het sterkste land en staan er veel jongens aan de start die iets kunnen betekenen.”

Tim Merlier: “Nu geen knecht, ik heb een vrije rol”

Tim Merlier is in bloedvorm. Vorige zondag in Hoogerheide was hij na Mathieu van der Poel wellicht de beste man in de wedstrijd. Maar door een kapotte schoen raakte hij ver achterop, om finaal toch nog vijfde te eindigen. “De conditie is zeer goed en het parcours moet mij liggen. Het is rijden met de grote molen, puur op vermogen. Ik heb al een zeer regelmatig seizoen gereden, maar ik hoop zondag op die ene uitschieter. Als ik een superdag heb, kan veel. Ik heb die dit seizoen al een paar keer gehad maar kende pech. Als de pech nu uitblijft, kan ik ver geraken.”

Man in vorm Tim Merlier. Foto: Photo News

Merlier ging vorig jaar mee naar Bogense in dienst van Wout van Aert. Zijn snelle start moest Mathieu van der Poel enigszins in toom houden in de beginfase, wat aardig lukte. “Maar nu krijg ik toch een vrije rol”, zegt Merlier. “Ik heb mijn kunnen dit seizoen toch al bewezen. Maar uiteraard zal ik helpen indien nodig, dat zit in mijn karakter.”

Van der Poel is nu wel een ploegmaat. “Volgend jaar maar hé”, aldus Merlier. “Maar Mathieu heeft nooit ploegmaats nodig, die kan het wel op eigen kracht. Als hij door een of andere manier achterop geraakt, dan zal ik niet wachten. Want dat zou betekenen dat mijn kansen serieus stijgen om zelf wereldkampioen te worden (lacht). Er komen zondag trouwens veel fans afgezakt. Mijn Belgische titel op de weg heeft toch veel losgemaakt.”

Michaël Vanthourenhout: “Ik wil onderweg iets betekenen”

Met een zilveren medaille in Valkenburg achter Wout van Aert weet Michaël Vanthourenhout hoe het voelt om als prof op een WK-podium te staan. Gaat het nu weer zo’n vaart lopen? “Uiteraard vind ik het jammer dat we geen typisch Zwitsers parcours onder de wielen geschoven krijgen”, aldus Vanthourenhout. “Ze hadden hier een WK kunnen organiseren dat de mensen zich nog lang zouden herinneren. Toch moet dit parcours me nog beter liggen dan het snelle parcours van vorige week in Hoogerheide. En daar was ik toch ook vierde, een prestatie die me hoopvol stemt voor zondag.”

Michaël Vanthourenhout. Foto: Photo News

Vanthourenhouts ambities zweven tussen het collectieve en het individuele. “Ik wil onderweg iets betekenen”, cijfert hij zich weg. “Maar zelf zou ik toch ook graag top vijf rijden en als je in de running bent voor die plaats, dan is het podium ook mogelijk.”

De Belgen zouden graag Mathieu van der Poel kloppen. “Dat wordt moeilijk, zeer moeilijk”, zucht de renner van Pauwels Sauzen - Bingoal. “Uiteraard is het onze betrachting maar we merken nu al een heel seizoen dat het bijna onmogelijk is. Maar Mathieu laat het op een WK wel eens afweten. Hij lijkt ongevoelig voor stress maar om 14u20 zondagmiddag zal het ook bij hem beginnen kriebelen, vermoed ik. Wij hebben alvast de mannen om hem zenuwachtig te krijgen.”

Quinten Hermans: “Ik kan winnen als iedereen materiaalpech heeft”

Quinten Hermans moest in Nommay twee weken geleden als enige nog zijn selectie afdwingen, wat finaal lukte ten nadele van Gianni Vermeersch. Maar vorige week in Hoogerheide kende hij een slechte dag. “Ik weet niet echt wat er scheelde, maar zondag zal het wel beter zijn”, aldus de Limburger. “Ik ben heel blij dat ik bij de selectie zit en zal heel hard mijn best doen om mijn steentje bij te dragen. Ik hoop gewoon een zeer goede cross te rijden en dan zit je automatisch vooraan. Als ik dan een van de Belgen moet helpen, zal ik dat met plezier doen.”

Quinten Hermans. Foto: Photo News

Want zelf wereldkampioen worden, dat is onmogelijk volgens de renner van Tormans CX. “Als iedereen materiaalpech heeft misschien? (lacht) Maar we moeten toch proberen om de grote topfavoriet Mathieu van der Poel uit evenwicht te brengen. Hoe? Dat is de vraag natuurlijk, maar door samen te werken moeten we wel proberen. Op een WK draait het toch maar om één ding en dat is die regenboogtrui. We moeten er alles aan doen om te zorgen dat die naar een Belg gaat, ook al lijkt Van der Poel niet te kloppen.”

Laurens Sweeck: “Niet een parcours zoals in Antwerpen”

En last but not least is er Laurens Sweeck, de trotste drager van de Belgische driekleur. “Je zou kunnen zeggen dat er voor mij iets minder druk is aangezien ik al zekerheid heb over een trui”, gniffelt de nationaal kampioen. “Voor mij mag er dus veel maar moet er eigenlijk niets. Maar het wil niet zeggen dat ik geen ambities heb: ik wil ook wel eens op het podium van een WK staan.”

Nationaal kampioen Laurens Sweeck. Foto: Photo News

Dübendorf is Antwerpen niet, weet hij. “Daar lag een parcours op mijn maat en kon je het ploegenspel spelen. Dat gaat volgens mij hier niet lukken. De stroken beton dienen eerder om te recupereren en in de weide gaan we weinig voor elkaar kunnen betekenen. Met deze bemerking dat ik het parcours nog niet zelf heb gezien en dat ze voor zondag echt wel slecht weer geven. Ach, het parcours, het weer… Als renner heb je daar geen impact op.”

De inwoner uit Schriek legt de druk vooral bij Mathieu van der Poel. “Wij hebben alleen maar te winnen, hij heeft alleen maar te verliezen.”