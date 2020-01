24 urenstaking in gevangenissen: bijna 4 op de 10 cipiers aan de slag in Vlaanderen en Brussel

In de Vlaamse en Brusselse gevangenissen is vrijdag 38,5 procent van het personeel tijdens de voormiddagdienst (van 6 uur tot 14 uur) aan de slag. Dat meldt Kathleen Van De Vijver, de woordvoerster van het gevangeniswezen. Donderdagavond is in alle gevangenissen een 24 urenstaking begonnen. Het gevangeniswezen is de acties in de gevangenissen beu.