Natuurpunt opent nieuw werkjaar

Nieuwerkerken - Natuurpunt Nieuwerkerken opende een nieuw werkjaar.

Zaterdag 25 januari hield Natuurpunt Nieuwerkerken het jaarlijkse ledenfeest in Zaal Berleveld in Binderveld. Aan de hand van een powerpoint met mooie natuurfoto's zorgde Omer Vanstraelen voor een terugblik op het voorbije werkingsjaar. Uiteraard werd er ook vooruit gekeken naar de activiteiten die voor 2020 op het programma staan. Er zijn een tiental uitstappen uitgewerkt: wandelingen, fietstochten, activiteiten voor kinderen, voor elk wat wils.

Nadat iedereen genoten had van het lekkere kaas- en wijnbuffet was er nog een boeiende uiteenzetting over 'Klimaat en oceanen' door Bart Neyens.