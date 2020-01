Buren heffen het glas op 2020 in Wiemesmeer

Wiemesmeer

Zutendaal - Nieuwjaarsreceptie van de Beste Bovenste Buren.

De Beste Bovenste Buren wensten elkaar op vrijdag 17 januari een gelukkig nieuwjaar in de hondenschool op De Boven in Wiemesmeer.

Met meer dan 100 naaste buren zetten we 2020 feestelijk in. Naast een lekker pak friet, een warme tas soep en een goed stuk vlaai genoten de buren van een toffe babbel met muzikale ondersteuning van Maarten Cops.

De 3de editie van de “Beste Bovenste Buur Quiz” werd gewonnen door de aanwezige jeugd; zij gingen op zoek naar de juiste antwoorden op vragen als “hoeveel vlaggen hangen er aan de Kapel op de Asserweg” en konden de meeste moeilijke vragen vlot beantwoorden!