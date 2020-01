't Klikske toont zich aan het grote publiek

Wellen - Fotoclub ’t Klikske pakt tijdens het weekend van 15 en 16 februari uit met een unieke fototentoonstelling. 't Klikske is een enthousiaste groep amateurfotografen van alle leeftijden en met allemaal eenzelfde eindeloze passie: fotografie.

De fotoclub is toevallig ontstaan: gewezen HBVL correspondent wijlen Paul Palmaerts maakte een schoolopdracht over het ontstaan van de fotografie. Paul kwam in contact met Jef Vautmans, die op dat ogenblik lid was van een fotoclub in Hasselt. Het duurde niet lang of Paul en Jef richtten samen een fotoclub op. Van een spiegelreflex was toen nog geen sprake: alle leden ontwikkelden hun foto's in een (eigen) donkere kamer. De club is nieuw leven ingeblazen een 12 tal jaren geleden door een basiscursus fotografie die Dirk Ottenburgs gaf bij het OCMW Dienstencentrum.

De leden van 't Klikske ontmoeten elkaar iedere 1ste en 3de woensdag van de maand en organiseren diverse activiteiten: uitleg over het gebruik van je toestel, kiezen van een tof thema om te fotograferen of het inplannen van een volgende gezamenlijke uitstap. Momenteel telt de club 19 actieve leden. Clublokaal is Dienstencentrum Den Dries, achter het gemeentehuis.

Het weekend van 15 en 16 februari toont 't Klikske zich aan het grote publiek. De tentoonstelling heeft plaats op zaterdag 15 februari van 13 tot 20 uur. Op zondag 16 februari van 10 tot 19 uur.

Plaats van gebeuren: de Neogotische Kapel, Dorpsplein 11 in Wellen.

De toegang is gratis.