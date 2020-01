Deze kat is zeker ‘Mama Appelsap’ waardig. Terwijl de 22-jarige Elizabeth Opdycke aan het studeren is in haar keuken, wandelt haar kat binnen en begint op een wel heel speciale manier te miauwen.

De vreemde geluiden dat het beestje maakt lijken meer op menselijke geluiden dan het geluid dat een kat hoort te maken. Het lijkt erop dat de kat het woord ‘handbal’ miauwt.