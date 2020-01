Diest - Op de Nijverheidslaan probeerde een voertuig vrijdag rond 1.30 uur een controle te ontlopen. De politie achtervolgde en kon de wagen aan het kruispunt van de Turnhoutsebaan en de Antwerpestraat onderscheppen. De bestuurder (39) bleek een rijverbod te hebben. Zijn auto is in beslag genomen. Ook in de Dorpsveldstraat is donderdag een bestuurder zonder rijbewijs betrapt. In de Webbekomstraat reed een chauffeur onder invloed van drugs.