De Mexicaanse milieuactivist Homero Gomez, bekend van zijn strijd voor de bescherming van monarchvlinders, is twee weken na zijn verdwijning dood aangetroffen. Dat melden de lokale autoriteiten.

De 50-jarige Gomez, die beheerder was van een reservaat van de oranje en zwarte vlinders, was sinds 14 januari vermist. Zijn lichaam werd gevonden op de bodem van een put in de staat Michoacan, een plek ...