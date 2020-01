Drie artsen vrijgesproken in euthanasieproces Tine Nys, na urenlang beraad van assisenjury

Ruim acht uur was de assisenjury van het euthanasieproces in Gent in beraad. Het vonnis: Onschuldig. Onschuldig. En onschuldig. Joris Van Hove, Lieve Thienpont en Frank De Greef zijn in de nacht van donderdag op vrijdag vrijgesproken. De dood van Tine Nys was geen gifmoord, wel een reguliere euthanasie. “Voor Joris Van Hove bestaat redelijke twijfel dat hij inbreuken heeft gepleegd, Frank De Greef had de overtuiging dat zijn briefje niet als euthanasie-advies zou dienen, Lieve Thienpont kan geen enkele fout worden verweten.”