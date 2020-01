Alleen de verwachte regen kan verhinderen dat het WK veldrijden dit weekend een vliegmeeting wordt. Dat is de conclusie van de eerste verkenning in Dübendorf. “Hier is niks moeilijks aan”, aldus bondscoach Sven Vanthourenhout. Waarom dan zo’n parcours kiezen in Zwitserland? “Omdat hier plaats is en omdat een WK weleens verrassend mag zijn”, zegt de UCI.