Als Evenepoel standhoudt in de koninginnenrit, dan is de eindzege zo goed als binnen

Remco Evenepoel staat vrijdag voor dé cruciale dag. Komt hij zonder kleerscheuren door de koninginnenrit naar Alto Colorado, dan is deze Vuelta San Juan zondagavond van hem. “Zijn voorsprong is groot”, stelt ploegleider Davide Bramati van Deceuninck – Quick-Step. “Maar hoogte is de onbekende factor.”