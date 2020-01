Wordt vergoed: schade door vorst, maar enkel als het meer dan 10 graden vriest. Of schade door neerslag, maar alleen als er een gigantische hoeveelheid van meer dan 71 liter in 24 uur is gevallen. Landbouwers hebben ernstige bedenkingen bij de zogenaamde brede weersverzekering, die sinds 1 januari het rampenfonds moet vervangen.