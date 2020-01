Sinds dit jaar werd het abonnementsgeld in het stedelijk zwembad in Bilzen verhoogd, maar dat kan slechts op weinig sympathie rekenen bij het groepje senioren dat graag baantjes trekt in het wedstrijdbad. “De tarieven zijn in één klap van 50 naar 110 euro gesprongen. Dat kwam voor velen plots hard aan”, zegt Arthur Kessen (74).