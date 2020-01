Waarom bijna de helft van de verdachten van de aanslagen Brussel hoorzitting niet bijwoont

Van de dertien verdachten van de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel, zullen er vijf of zes waarschijnlijk niet aanwezig zijn op de hoorzitting van maandag over de gebruikte onderzoeksmethoden. Dat meldde AFP donderdagnamiddag en het nieuws werd bevestigd door de woordvoerder van het federale parket, Eric Van Duyse.