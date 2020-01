Deze brieven mochten zussen Tine Nys niet voorlezen in rechtszaal

“Morgen, op 31 januari, is onze vader jarig. Precies tien jaar geleden kreeg hij te horen dat zijn dochter euthanasie wilde plegen. Onze familie was daar inderdaad niet klaar voor, maar Tine was het allerminst.” Na alle pleidooien wilden de zussen van Tine Nys nog graag een laatste keer de jury en het hof toespreken. Voorzitter Minnaert liet het niet toe, aangezien het laatste woord voorbehouden is aan de beschuldigden. Het Nieuwsblad kreeg de brieven van Sophie en Lotte Nys. Hieronder kan u ze lezen.