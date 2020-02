ROYALS. Daar komt de Queen, Kate Middleton maakt plezier tussen de ontbijtgranen

Van ontbijten met een hertogin, solliciteren bij een prinses en cadeaus zoeken voor een babyborrel: alle weetjes en roddels uit adellijke kringen op een rij.

De Queen heeft er een moeilijke tijd op zitten. Ze moest druk onderhandelen met haar kleinzoon prins Harry en Meghan Markle over hun verhuizing naar Canada en had last van een sluimerende verkoudheid. De 93-jarige vorstin moest er zelfs haar jaarlijks theekransje voor afzeggen met The Women’s Institute. Maar ze komt terug en heeft ook bekendgemaakt wanneer ze precies in het openbaar zal verschijnen na haar winterverblijf in Sandringham. Haar eerste werkje op de planning: een bezoek aan het de luchtmachtbasis in King’s Lynn, komende maandag. Daarna keert ze terug naar Londen.

Een van de schattigste beelden van de week komt uit Groot-Brittannië en toont een lachende Kate Middleton. De hertogin van Cambridge ging woensdagmorgen langs de Stockwell Gardens Nursery & Pre-school in Londen. Daar hielp ze met het uitdelen van ontbijt aan de kindjes. Een royal tussen de ontbijtgranen; het is geen alledaags zicht.

Foto: ISOPIX

Bronnen in de Britse krant The Sun fluisteren dan weer dat het Britse koningshuis Kate Middleton en prins William na de Megxit meer in de schijnwerpers zullen plaatsen, simpelweg omdat ze meer verantwoordelijkheden zullen krijgen door de beslissing van de Sussexes. Vooral Kate zullen we meer zien in het kader van The Royal Foundation omdat ze volgens de ingewijden nu meer input heeft dan voorheen.

Wie op zoek is naar een auto met een boeiende geschiedenis kan bieden op de voormalige wagen van prinses Diana. Het gaat om een Audi cabriolet, die de prinses van Wales zelf kreeg in 1994. De aanbieder Classic Car Auctions zou er graag tussen de 41.000 en 47.000 euro voor ontvangen. Voor de twijfelaars: de nieuwe koper wordt ook eigenaar van enkele foto’s waarop Diana aan het stuur zit van de auto, waar ook prinsen Harry en William vaak in plaatsnamen. Er staat momenteel slechts 35.000 kilometer op de teller.

Foto: ISOPIX

De Nederlandse prinses Mabel is op zoek naar personeel. Naar zeven nieuwe medewerkers om precies te zijn, die actief zullen zijn in verschillende regio’s. De vacatures komen vrij bij haar organisatie ‘Girls Not Brides’, waarmee de royal de strijd wil aangaan tegen kindhuwelijken. Solliciteren kan onder meer voor de functie van ‘communications en finance officer’.

Do want to help to create a world without child marriage? Do you believe in the power of partnerships? @GirlsNotBrides is hiring for various exciting positions in different locations! #EndChildMarriage More info about the vacancies: https://t.co/R3hDDiNmox — Mabel van Oranje (@MabelvanOranje) January 30, 2020

Ons koningshuis haalde deze week de wereldpers. Na een juridische strijd van twintig jaar bekende koning Albert II dat Delphine Boël zijn buitenechtelijke dochter is. Dat inspireerde landgenoot Alessandro De La Vega om een Facebookgroep op te richten waarin hij een late babyborrel voorstelt voor de 51-jarige kunstenares, die aanspraak kan maken op een de titel van prinses. Zo’n 65.000 mensen zijn geïnteresseerd om het - voorlopig nog fictieve - evenement bij te wonen en doen suggesties voor cadeautjes.