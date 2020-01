KV Oostende stapelt verliezen op tot ruim 23 miljoen euro: “Er is geen structureel probleem”

Oostende - KV Oostende heeft tijdens het vorige seizoen 9,6 miljoen euro verlies gedraaid. Daarmee bedragen de opgestapelde verliezen van de kustploeg al 23,2 miljoen euro, zo blijkt uit de pas gepubliceerde jaarrekening. De club zegt zelf dat er “geen structureel probleem” is. “Maar de erfenissen uit het verleden moeten worden weggewerkt en daar zijn we dag en nacht mee bezig.”

Het gebroken boekjaar van KV Oostende loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Het boekjaar 2018-2019 was het eerste volledige na het vertrek van voorzitter en geldschieter Marc Coucke naar RSC Anderlecht.

De omzet van KV Oostende kwam in die periode uit op 18,6 miljoen, fors minder dan in het voorgaande boekjaar (30,8 miljoen). De club liep 1,3 miljoen euro inkomsten mis aan sponsordeals, onder meer door de overstap van meerdere sponsors - onder wie hoofdsponsor Willems Veranda - naar Anderlecht in het zog van Coucke. Het matige seizoen van de kustboys had onder meer ook zijn effect: de inkomsten uit tickets en horeca zakten met 700.000 euro.

Daarnaast bleven de kosten wel hoog. De raad van bestuur wijst met name op “de te hoge loonmassa van de spelers ontstaan in het verleden onder een vorige voorzitter”. Pogingen om de broeksriem op dat vlak aan te spannen, lijken amper vruchten te hebben afgeworpen. De kostenpost bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen zakte van 14,7 miljoen euro tijdens het voorgaande boekjaar maar tot 12,3 miljoen euro vorig seizoen. Ook de huur van het stadion van Coucke - 1,2 miljoen euro - is KV Oostende een blok aan het been, net als de miljoenen aan makelaarsvergoedingen en commissies die nog dateren uit het verleden.

Erfenis van Coucke

Het verlies kwam vorig seizoen uiteindelijk uit op 9,6 miljoen euro. Volgens de raad van bestuur is dat geen structureel verlies, maar gaat het om “een verlies dat voor 70 procent wordt veroorzaakt” door de erfenis van Coucke. “Het structureel verlies beloopt een kleine 3 miljoen euro”, luidt het. De raad benadrukt ook dat “het overgrote deel” van de schulden op lange termijn is en dat de club “zonder probleem aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen”.

KV Oostende zit nu al met 23,2 miljoen euro aan overgedragen verliezen. Omdat het eigen vermogen zakte tot onder een vierde van het kapitaal en zelfs negatief werd (-538.402 euro) moest de kustploeg ook een alarmbelprocedure opstarten, die zonder gevolg bleef.

“Gesprekken met Amerikanen verlopen constructief”

Voorzitter Frank Dierckens hoopt een einde te maken aan de financiële problemen door een deel van de club te verkopen. Vorige week gaf hij nog te kennen dat een overeenkomst met het Amerikaanse bedrijf Pacific Media Group voor 96 procent rond was. “De gesprekken zijn nog steeds lopende en verlopen constructief”, klinkt het donderdag in een reactie van KV Oostende. “Beide partijen hebben nog steeds de intentie om met elkaar in zee te gaan, maken al volop plannen voor de toekomst en zullen er alles aan doen om zo snel mogelijk de deal te finaliseren.”

KV Oostende benadrukt voorts dat de jaarrekening slechts een momentopname is en dat we “intussen zeven maanden verder” zijn.

“Bedoeling is om, samen met de nieuwe investeerders, een kostenstructuur op te stellen waarbij er break-even kan worden gedraaid. Daar is de club nu al voluit mee bezig. Ook op het einde van het seizoen lopen enkele dure contracten af.”