Zangeres Trisha (37) vindt Jezus: “Ik hoor al mijn hele leven stemmen”

“Ik hoor al mijn hele leven stemmen. Alsof iemand me iets in het oor fluistert. Nu weet ik: dat is de Heer.” Charmezangeres Trisha (37) ging het voorbije jaar daar een dal, met een opname in een psychiatrische instelling tot gevolg, maar nu pakt ze het leven weer met beide handen beet. Met dank aan het geloof en haar nieuwe kerkgemeenschap.