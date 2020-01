Diest -

De politie van Aarschot heeft een dronken man van de trein Diest - Antwerpen gehaald wegens rustverstoring en openbare dronkenschap. De dertiger, een Pool bleek ook niet in het bezit van een geldig vervoersbewijs. De man kreeg eerst medische verzorging in het politiekantoor en mocht vervolgens zijn roes uitslapen in de cel.