Vanuit een zithouding enkele spectaculaire salto’s maken, een makkie voor deze professionele turner, Dominique Lewis. Lewis is naast professionele turner ook coach in LA. Deze truc is nagebootst van de ‘Dom Bomb’. Een atletische truc waarbij je al zittend begint op de vloer en met al je kracht een achterwaartse salto maakt en vervolgens perfect op je beide voeten terecht komt. Probeer dit vooral niet op een harde ondergrond.