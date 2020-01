Grote groepen migranten op treinsporen en snelweg in Doornik: 76 mensen opgepakt

In totaal zijn donderdag in Doornik 76 personen opgepakt, onder wie 9 vrouwen. De politie werd donderdagochtend omstreeks 8 uur door omwonenden op de hoogte gebracht van de aanwezigheid van migranten op de autoweg Doornik-Rijsel, op en langs de sporen op de lijn Doornik-Moeskroen en in het dorp Froyennes.