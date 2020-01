Roemeense regering wankelt: oppositie heeft nog maar één stem nodig

Een kleine drie maanden nadat ze de macht heeft overgenomen, wordt de Roemeense regering geconfronteerd met een motie van wantrouwen in het parlement. Eerste minister Ludovic Orban vroeg woensdag het vertrouwen, en de sociaaldemocratische partij PSD en de partij van etnische Hongaren UDMR - die in de oppositie zitten - gingen donderdag de uitdaging aan. De stemming wordt komende week verwacht. Volgens berichten in de Roemeense media heeft de oppositie maar één stem te kort om de regering ten val te brengen.