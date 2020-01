Verrassing in Wereldbeker veldrijden: Zonhoven in, Zolder uit

Zonhoven / Heusden-Zolder -

Vrijdag, daags voor aanvang van het WK in Dübendorf, maakt de UCI de volledige Wereldbeker-kalender definitief bekend. De opvallendste wijziging vindt naar verluidt in onze provincie plaats. Zo moet de cross van Heusden-Zolder, op tweede kerstdag, plaats ruimen voor de ‘Kuilklassieker’ in Zonhoven.