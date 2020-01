Vijfdejaars Europaschool creëren nieuwe heide met Natuurpunt

Kolderbos

Genk - Op 28 januari trokken de leerlingen van het vijfde leerjaar van de Europaschool het Zillerbos in

Eerst kregen ze een powerpointpresentatie over dit bos. Ze leerden over de heide en de dieren die er leven. Toen was het aan hen om in samenwerking met Natuurpunt aan natuurbeheer te gaan doen. Ze trokken samen met Maxim naar een open plek in het Zillerbos. Hier kon je zien dat het bos de heide onderdrukte. Daar hielpen de kinderen om jonge bomen te knippen of te zagen zodat we binnen enkele jaren een mooi stuk heide krijgen.