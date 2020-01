Miljardair geeft fakkel van H&M door aan zoon

Meer dan twintig jaar stond Stefan Persson (72) aan het hoofd van modegigant H&M. Nu kondigt het bedrijf aan dat de miljardair het roer definitief uit handen geeft aan zijn zoon Karl-Johan Persson, die tot op heden als CEO van het bedrijf aangesteld was.

“Het is een natuurlijke evolutie om na twintig jaar voorzitterschap het roer door te geven aan Karl-Johan, die al tien jaar als CEO voor het bedrijf aan de slag is”, benadrukt Stefan Persson in een persbericht. “Karl-Johan en zijn team hebben fantastisch werk geleverd om de toekomst van de H&M Groep te verzekeren. Ik ben ervan overtuigd dat hij ook als voorzitter zal uitblinken. Zelf zal ik een toegewijde eigenaar blijven, net als vandaag, maar vanuit een andere positie.”

Dankzij de machtswissel aan de absolute top zal Helena Helmersson, die als COO al een prominente rol in de bedrijfsleiding op zich nam, voortaan als CEO de dagelijkse leiding op zich nemen. “Met veel vertrouwen geef ik de functie van CEO door aan Helena, een groot en ervaren leidersfiguur die onze waarden perfect uitdraagt,” aldus Stefan Persson.

H&M werd in 1947 door Erling Persson, de vader van Stefan Persson, opgericht. Na zijn dood in 2002 nam Stefan het voorzitterschap op zich. Met Karl-Johan aan het roer is de derde generatie van de Zweedse familie al aan de macht.