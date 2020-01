Over de liefde en een beetje steun erbij: deze gedichten maken je blij

In Nederland en Vlaanderen staat de laatste donderdag van januari bekend als ‘Gedichtendag’. Om de kunst van het dichten en rijmen te vieren, bundelen we vijf Instagram-accounts die in het Nederlands levenslessen meegeven in de vorm van poëzie.

Op gevoel

Het account van de Nederlandse Maike werkt - zoals de naam al doet vermoeden - op het gevoel. Gedichten en gedachten dansen in haar hoofd. Die bundelt ze in aanmoedigende schrijfsels met een luchtige toets.

Susette

Susette noemt zichzelf Instagram-dichtster en put inspiratie uit het (online) leven om te schrijven. Je vindt haar onder de naam Ik Dichterbij. Wat te verwachten? Korte zinnetjes - die je meerdere keren wilt herlezen - om je aan het nadenken zetten.

GreenTea Tim

Dat het leven niet altijd even luchtig is, maar soms ook gewoon zwaar en rot, beschrijft de mysterieuze GreenTea Tim. Maar ondanks het poëtisch verwoorden van de feiten, geeft hij ook een duwtje in je rug om de draad weer op te pakken.

Lieverlief

Nynke Devos focust zich op kleine rijmpjes en gedichtjes, die allemaal lief zijn qua toon. Om je net iets meer te wentelen in je geluk en nog meer te genieten van de kleine dingen.

Hartkamers

De liefde brengt twijfels met zich mee, maar ook daar schuilt schoonheid in. Jezelf zoeken, verliezen en weer vinden: herkenbare moties recht uit het hart lees je hier.