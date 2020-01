Hans van Kasteren: “Wout van Aert wordt zondag wereldkampioen, let maar op”

Twee jaar geleden in Valkenburg maakte Quinten Hermans zijn profdebuut op een WK. Aan de vooravond van die titelrace sprak Hermans’ manager Hans van Kasteren de profetische woorden: “Van Aert pakt zijn derde wereldtitel”. “En zondag wint Wout weer, let maar op”, klinkt Van Kasteren even stellig als weleer. “Quinten kan opnieuw zonder druk van start. Maar volgend jaar wil ik progressie zien.”